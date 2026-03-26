Poluare pe Dunăre la Turnu Măgurele: autoritățile au oprit apa potabilă și intervin de urgență

Alertă pe Dunăre! Navă scufundată, suspiciuni de poluare și apă oprită în Turnu Măgurele

Un nou incident de mediu ridică semne de întrebare în sudul României. În cursul zilei de 26 martie 2026, autoritățile au fost alertate cu privire la o posibilă poluare accidentală pe fluviul Dunărea, în apropierea portului Turnu Măgurele.

Potrivit unei informări oficiale transmise de Administrația Națională „Apele Române”, situația a fost semnalată în jurul orei 10:15 de către autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman. Incidentul este corelat cu scufundarea unei nave în zonă, ceea ce a dus la suspiciuni privind o posibilă contaminare a apei.

Primele indicii: irizații la suprafața apei

Reprezentanții instituției au oferit detalii despre situația din teren, subliniind că fenomenul este, pentru moment, limitat. În comunicatul oficial se precizează:

„Poluare accidentală pe fluviul Dunărea, în zona Turnu Măgurele – intervenție în desfășurare”.

Mai departe, autoritățile explică faptul că „incidentul a fost notificat în jurul orei 10:15 de către autoritățile locale și Poliția de Frontieră Teleorman și este asociat cu scufundarea unei nave în zonă”.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, specialiștii au constatat că „sunt prezente irizații la suprafața apei”, însă, cel puțin până în acest moment, „nu a fost identificată o peliculă continuă de produs poluant”.

De asemenea, fenomenul pare să fie limitat spațial, fiind „localizat în proximitatea barjei implicate”.

Alimentarea cu apă, oprită preventiv

Pentru a evita orice risc asupra populației, autoritățile au luat o măsură drastică, dar necesară. Operatorul regional de apă a decis suspendarea alimentării cu apă potabilă în municipiul Turnu Măgurele.

Conform informațiilor oficiale, „ca măsură de prevenție, operatorul regional S.C. APA SERV S.A. Teleorman a dispus oprirea alimentării cu apă a municipiului Turnu Măgurele, având în vedere că sursa este fluviul Dunărea”.

Decizia vine în contextul în care orice contaminare a fluviului ar putea afecta direct calitatea apei distribuite populației.

Intervenție rapidă: echipele sunt deja în teren

Situația este tratată cu maximă seriozitate, iar echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman au fost mobilizate imediat. Intervenția este în plină desfășurare, cu personal și echipamente specializate.

Autoritățile precizează că „echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman sunt deja în teren și monitorizează evoluția situației”, fiind mobilizată „o echipă de intervenție (7–8 persoane)”.

Pentru limitarea eventualelor efecte ale poluării, echipele folosesc echipamente specifice, precum „autocamion, materiale de tip spill-sorb, baraje și lavete absorbante”.

Situație în dinamică: monitorizare permanentă

Deocamdată, autoritățile nu confirmă existența unei poluări majore, însă monitorizarea continuă este esențială. Specialiștii urmăresc în permanență evoluția fenomenului pentru a interveni rapid în cazul în care situația se agravează.

Reprezentanții instituției subliniază că „situația este în dinamică și este monitorizată permanent de specialiștii Apelor Române, în colaborare cu autoritățile competente”.

În funcție de rezultatele analizelor și de evoluția din teren, pot fi luate măsuri suplimentare în orele următoare.

Impact potențial și îngrijorări pentru populație

Chiar dacă nu a fost confirmată o poluare extinsă, incidentul ridică îngrijorări serioase pentru locuitorii din Turnu Măgurele. Dunărea reprezintă principala sursă de apă pentru municipiu, iar orice contaminare poate avea consecințe directe asupra sănătății publice.

Oprirea alimentării cu apă este o măsură de siguranță care ar putea crea disconfort temporar pentru populație, însă autoritățile susțin că prevenția este esențială în astfel de situații.

Sursa foto Apele Române