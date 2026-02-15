Polițiștii gălățeni spun că au greșit atunci când au sancționat un pompier voluntar aflat în misiune

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați anunță că „a analizat circumstanțele situației în care un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție, a fost sancționat contravențional.”

Pentru clarificarea tuturor aspectelor, au fost dispuse verificări interne, au mai transmis duminică reprezentanții IPJ Galați. Polițistul implicat este cercetat disciplinar.

„În urma primelor verificări efectuate, prin raportare la principiile, etica și deontologia profesiei de polițist, conducerea instituției a dispus declanșarea cercetării disciplinare prealabile față de polițistul în cauză. Inspectoratul de Poliție Județean Galați regretă contextul creat și reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională și cooperare instituțională, în interesul cetățenilor”, a anunțat IPJ Galați.

Incidentul a avut loc pe 3 februarie, în jurul orei 15.30. Polițiștii au transmis atunci că un echipaj din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești, care se deplasa la un eveniment în satul Căuești, din județul Galați, a depistat pe DJ251J o mașină condusă de un bărbat de 56 de ani din Drăgușeni.

IPJ Galați a transmis atunci că șoferul nu a respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliție, adică nu a oprit și nici nu a facilitat trecerea acesteia. De asemenea, polițiștii au susținut că pe mașina pompierului, erau montate, în partea superioară, două dispozitive cu lumini albastre și o sirenă, similare celor folosite de poliție, jandarmerie sau ambulanță, fără a avea dreptul legal de a le utiliza. Polițiștii gălățeni au explicat că girofarul și sirena pot fi folosite doar în anumite condiții.

Bărbatul a fost sancționat contravențional, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

