Bătrână salvată din calea apelor. Misiune contracronometru a pompierilor

În urma ploilor torențiale care au afectat sud-estul țării, o situație dramatică s-a petrecut în localitatea Siliștea, județul Constanța. O bătrână rămasă blocată în locuința sa, înconjurată de ape, a fost salvată de pompierii constănțeni.

Viitura a cuprins gospodăria, iar femeia nu a mai putut ieși singură. Salvatorii au pătruns prin curtea inundată, reușind să o evacueze în siguranță.

„Vârstnicii pot fi vulnerabili în fața situațiilor de urgență, iar atenția noastră se îndreaptă cu prioritate către această categorie de persoane. Prin promptitudine și devotament, salvatorii au reușit să o recupereze în siguranță din locuința amenințată de ape, iar gestul lor este încă o confirmare că protejarea vieții este principala noastră misiune”, au transmis reprezentanții ISU Constanța.

Echipele de intervenție au acționat și pentru evacuarea altor persoane aflate în pericol. Până la această oră, șase locuitori din Siliștea — patru adulți și doi copii — au fost evacuați preventiv din casele inundate. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, cei afectați fiind adăpostiți temporar la vecini și rude.

(sursa: Mediafax)