Preot fals prins la Mănăstirea Secu – „pomelnicele” i-au adus dosar penal

de Redacția Jurnalul    |    17 Noi 2025   •   12:45
Polițiștii din Neamț au prins un bărbat de 46 de ani, din Botoșani, care, îmbrăcat în haine preoțești, colecta pomelnice cu bani de la turiști la Mânăstirea Secu, folosind calități mincinoase. În autoturism și asupra sa au fost găsite bancnote false, bani și obiecte religioase.

Polițiștii din Neamț au descoperit, duminică, un bărbat de 46 de ani, din Botoșani, care, îmbrăcat în haine preoțești, colecta pomelnice cu bani de la turiști în parcarea Mânăstirii Secu, inducându-i în eroare pentru a obține un folos patrimonial injust.

Asupra sa au fost găsite patru bancnote de 500 de euro cu inscripția „PROP COPY”, două bancnote de 20 lire, cinci bancnote de un dolar, o bancnotă de 100 de lei moldovenești, una de 200 de lei, o pereche de chei auto și patru tuburi cu mir.

În interiorul autoturismului său, polițiștii au identificat 24 de pomelnice cu diverse sume de bani, un spray iritant lacrimogen și două piese de vestimentație preoțească.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Ancheta vizează stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea eventualelor prejudicii cauzate turiștilor.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: preot fals mănăstirea secu dosar penal
