Președinte CJ Prahova: Cel mai optimist scenariu indică reluarea furnizării apei în 8 decembrie

Consiliul Județean Prahiva organizat o ședință de lucru la Barajul Paltinu, convocată de președintele Virgiliu-Daniel Nanu, la care au participat reprezentanți ai tuturor instituțiilor implicate în gestionarea crizei de apă, respectiv Apele Române (Gheorghe Ciurea, Marilena Stoian), Eploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) (Bogdan Chițescu), Hidro Prahova (Andrei Bontic), Hidroelectrica (Marius Vîlcescu), prefectul județului Prahova (Daniel Nicodim), Direcția de Sănătate Publică Prahova (Cătălin Albu) și primarii din Câmpina, Băicoi, Florești, Cornu și Breaza.

Președintele CJ Prahova a invitat-o și pe ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, și a adresat invitații și primarilor localităților afectate, pentru ca toți factorii implicați să poată discuta direct, în aceeași locație, situația reală de la baraj, cauzele opririi alimentării cu apă și pașii tehnici necesari reluării furnizării.

„În cadrul ședinței a fost lămurit un aspect fundamental: distribuția apei a fost oprită ca urmare a deciziei furnizorului Apele Române, care nu a mai putut livra apă brută către ESZ și, ulterior, către Hidro Prahova, din cauza turbidității extreme și a imposibilității tratării acesteia. Hidro Prahova nu a oprit alimentarea cu apă în sistem. Hidro Prahova nu a avut apă în rețea și nu putea distribui apă care nu a fost furnizată de Apele Române. Acest lucru trebuie înțeles corect de toți cei afectați: blocajul s-a produs înainte de intrarea apei în sistemul de tratare și distribuție local”, a transmis, marți, CJ Prahova, după ședință.

Nanu a cerut explicații directe privind modul în care a fost gestionată intervenția de la baraj, cauzele reale ale opririi livrării apei brute către rețea, stadiul lucrărilor și al verificărilor, precum și despre durata procesului tehnic necesar reluării furnizării apei.

După prezentările instituțiilor, s-a stabilit următorul parcurs tehnic: marți, în jurul prânzului, nivelul apei din Barajul Paltinu este estimat să atingă cota de 626 m, permițând captarea apei prin priza de semiadâncime a Apelor Române. Totodată, apa captată va fi transmisă către ESZ Prahova – traseul durează aproximativ 2 ore. La Stația de Tratare Voila, apa trebuie să rămână 48–72 de ore pentru decantare, filtrare, stabilizarea parametrilor fizico-chimici și bacteriologici, analize conform OG nr. 7/2023, amorsarea completă a stației. Ulterior, apa va fi preluată de Hidro Prahova, care o va filtra și regla înainte de distribuție.

Distribuția către consumatorii finali necesită încă aproximativ 48 de ore.

„Dacă toate etapele se desfășoară fără perturbări, cel mai optimist scenariu indică reluarea furnizării apei luni dimineață, 8 decembrie. Orice alt termen apărut în spațiul public este lipsit de fundament tehnic”, mai arată CJ Prahova în comunicatul de presă citat.

„Criza poate fi depășită doar dacă instituțiile cooperează direct, comunicarea rămâne transparentă, fiecare etapă tehnologică este respectată, iar responsabilitatea este asumată fără echivoc”, spune Virgil Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova.

Peste 100.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc, de câteva zile, apă în sistem centralizat, întrucât apa în barajul Paltinu prezintă o turbiditate ridicată.

(sursa: Mediafax)