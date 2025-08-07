Prețuri pe lioral, 2025. Cât costă o porție de hamsii cu mămăligă sau cartofi în Mamaia

Acest fel de mâncare poate fi servit în restaurante selecte, dar și la terasele de pe plajă, iar prețurile diferă în funcție de stațiune și gramaj.

Cât costă o porție de hamsii la Mamaia

Printre felurile de mâncare pe care turiștii le consumă cu poftă la mare se numără și porțiile de hamsii cu cartofi prăjiți, mujdei sau mămăligă.

Textura crocantă a peștelui se îmbină perfect cu usturoiul și mămăligă. De asemenea, mulți români aleg acest preparat alături de cartofi prăjiți.

Însă porție de hamsii cu usturoi și mămăligă poate costa în jur de 27 - 35 de lei.

În multe restaurante de la malul Mării Negre, cartofii prăjiți se servesc separat de hamsii, pentru care vizitatorii trebuie să mai scoată din buzunar alți 18 - 20 de lei. Prețurile variază în funcție de locațiile în care turiștii aleg să mănânce.

Prin urmare, costul unei porții de hamsii cu usturoi, mămăligă și cartofi prăjiți poate ajunge la 45 - 55 de lei.

Turișii care vor să achite un preț mai mic, pot alege autoserivirile, unde tarifele sunt reduse. Dacă vor, în schimb, să se bucure de o atmosferă selecă, pot opt pentru un restaurant de lux din nordul stațiunii Mamaia, potrivit a1.ro.