Poiana Brașov dă startul la ”Black Friday” pe pârtie! Prețuri tăiate la jumătate de joi

Potrivit Primăriei Brașov, o urcare va fi 3 puncte în loc de 6 la Telecabina Capra Neagră și Telegondola Poiana Brașov, 2 puncte în loc de 4 la Telescaunul Ruia și 2 puncte la Telescaunul Lupului.

„Venim în sprijinul celor care vor să se bucure de pârtiile din Postăvarul, reducând la jumătate tarifele. Sper ca în acest fel mai mulți brașoveni și turiști să vină să schieze și să se relaxeze în Poiana Brașov. Pârtiile încă sunt într-o stare bună, mai ales că avem temperaturi negative în timpul nopții”, a declarat primarul George Scripcaru.

Se schiază în continuare pe majoritatea pârtiilor din masivul Postăvarul: Kanzel, Doamnei, Drumul Roșu, Ruia, Sulinar, Subteleferic, Lupului superior și inferior, precum și pe pârtia pentru începători Bradul.

Primăria Brașov anunță că dimineața condițiile de schi sunt cele mai bune și că, pe parcursul zilei, în zonele însorite zăpada devine mai moale.

În această perioadă instalațiile de transport pe cablu funcționează până la ora 16.00, telescaunul Ruia până la 15.45, schiatul pe nocturnă a fost oprit, iarteleschiul Stadion nu mai funcționează, deoarece pârtia nu mai oferă condiții optime.

(sursa: Mediafax)