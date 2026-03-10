Mii de români s-au întors acasă din zonele de conflict

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a prezentat, marți. situația centralizată a repatrierilor și a asistenței consulare.

„În ceea ce privește situația consulară și acțiunea Ministerului Afacerilor Externe, în acest moment, circa 5.500 de cetățeni români au revenit în țară din zona de conflict. Din aceștia, 3.000 de cetățeni români sunt cei care au venit prin zboruri fie organizate, fie facilitate de Ministerul de Externe, iar alți circa 2.500 de cetățeni au venit în România prin propriile mijloace”.

Referitor la utilizarea resurselor europene de transport, Țărnea a precizat numărul curselor efectuate prin mecanismele de protecție civilă:

„13 parteneri externi au oferit sprijin României în aceste procese. În cadrul mecanismului european pentru protecție civilă, inclusiv componenta RescEU, România a beneficiat de 10 zboruri, 3 operate de România sau la cererea României și 7 de alte state ale Uniunii Europene.”

Țărnea a oferit detalii și despre operațiunile recente de evacuare din Oman și Qatar, menționând programarea unor noi zboruri.

„Ați văzut, ieri dimineață, 273 de cetățeni români s-au întors cu două zboruri de la Muscat din Oman, operate în cadrul mecanismului RescEU, ca parte a mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Tot ieri au revenit 191 de români evacuați din Doha, din Qatar, cu un zbor asistat de Ministerul Afacerilor Externe. În a doua parte a acestei săptămâni vom organiza cel puțin încă un zbor din Muscat, dar în acest moment pregătirile pentru acestea sunt în curs, deci nu pot să vă dau detalii suplimentare. Este tot în cadrul mecanismului de protecție civilă RescEU”.

În prezent, peste 5.000 de solicitări de asistență sunt încă înregistrate în baza de date a MAE.

„În acest moment avem în atenție în continuare, cu datele la zi, circa 5.016 solicitări de asistență. Numărul acesta rămâne în dinamică constantă. Dar, încă o dată, când spunem solicitări de asistență, nu înseamnă toate asistență pentru repatriere. Unele dintre ele sunt solicitări de informare sau, dacă situația evoluează, cetățenii aceștia s-au înregistrat și vor să știe că Consulatul sau Ambasada României din țara respectivă îi are în vedere pentru o eventuală operațiune”.

a oferit detalii despre noile evacuări programate astăzi și mâine, în colaborare cu Bulgaria, Slovacia și Polonia:

„Astăzi vor să continue evacuări cu sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene, din Riad și Emiratele Arabe Unite, deci și din Arabia Saudită și din Emirate, tot prin intermediul mecanismului de protecție civilă european. Sunt două zboruri operate de Bulgaria. La bordul lor se vor afla 18 cetățeni români, inclusiv minori, doi membri de familie, cetățeni ai altor state, mexicani și bahreinieni, iar dintre cei 18 cetățeni români, 9 sunt minori”.

Totodată, au fost confirmate noi zboruri de evacuare organizate prin partenerii europeni.

„Alți 3 cetățeni români urmează să se întoarcă din Dubai cu un alt zbor de evacuare organizat de autoritățile din Slovacia. Iar mâine, un număr de cetățeni români sunt incluși într-un zbor de evacuare spre Varșovia și aceștia vor fi transportați cu asistența colegilor de misiune între Doha și Riad”.

(sursa: Mediafax)