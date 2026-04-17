Jurnalul.ro Ştiri Locale Prețuri șocante în Cluj: Cât costă un loc de parcare?

Prețuri șocante în Cluj: Cât costă un loc de parcare?

de Redacția Jurnalul    |    17 Apr 2026   •   19:15
Prețuri șocante în Cluj: Cât costă un loc de parcare?
Sursa foto: actualdecluj.ro

Un loc de parcare din Cluj-Napoca a fost scos la vânzare cu o sumă uriașă. Proprietarul cere 26.500 de euro, sumă comparabilă cu prețul unei garsoniere în oraș.

Potrivit anunțului publicat pe o rețea de socializare, locul de parcare se află pe strada Dorobanților, în fața unui bloc de locuințe. Acesta este intabulat, cu cotă de proprietate 1/1. Proprietarul precizează că tranzacția se realizează direct, fără intermediari.

Preț aberant pentru un loc de parcare

Prețul cerut de proprietar a generat numeroase reacții în mediul online, utilizatorii comentând ironic nivelul sumei solicitate.

Mai mulți internauți au comparat costul parcării cu cel al unei garsoniere, în timp ce alții au făcut referiri la costul ridicat al vieții și al proprietăților din Cluj-Napoca.

Alte comentarii au fost ironici, sugerând că un astfel de loc de parcare ar putea avea dotări similare unei locuințe, în timp ce o parte dintre utilizatori au pus sub semnul întrebării seriozitatea anunțului, potrivit actualdecluj.ro.

Cluj-Napoca se află printre orașele cu cea mai scumpă piață imobiliară din România, iar prețurile ridicate ale locuințelor și ale spațiilor aferente acestora continuă să genereze dezbateri în mediul online.

