Primarul General al Capitalei anunță modernizarea a 50 km de șine de tramvai

Potrivit unei postări pe Facebook a primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru acest lucrări, la sfârșitul anului trecut, a fost asigurată o finanțare în valoare valoare de 265,5 milioane de euro, iar ele trebuie finalizate până în 2029 pentru a nu pierde bani. Pe unele porțiuni, liniile de tramvai se intersectează cu rețele de apă – canal, care și ele trebuie modernizate.

Pentru a lucra calculat, rapid și eficient, pentru a nu sparge strada de două ori, primarul general a organizat ieri o ședință lacare a adus la aceeași masă Apa Nova și direcția de Investiții din PMB.

“Le-am cerut tuturor ca până luni să organizeze mai multe întâlniri de coordonare cu toți constructorii care vor executa lucrările, atât pe apă-canal, cât și la infrastructura de tramvai, astfel încât să le prioritizeze și să dea drumul cât mai rapid la lucrări”, a transmis CiprianCiucu.

După stabilirea acestui calendar, primarul general va chema la discuții și Societate de Transport București. Pe perioada lucrărilor la șina de tramvai, STB va suplini transportul în comun cu autobuze.

„Știu, va exista în mod clar un disconfort în București, un disconfort al călătorilor, pentru că ne vom apuca de mai multe șantiere dintr-o dată. Dar nu avem ce face, nu putem rata și acești bani. Eu mă voi asigura ca lucrările, odată începute, să fie finalizate la timp. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu conducerea Băncii Europene de Investiții pentru a asigura cofinanțarea necesară, de 170 milioane euro”, adaugă primarul general.