Probleme grave la Drumul Expres Craiova-Pitești: Terasamentul se surpă la 5 luni de la inaugurare

Fără intervenții urgente există riscul ca una dintre benzile de circulație să cedeze, punând în pericol șoferii care folosesc zilnic această șosea de mare viteză.

Șoferii, în pericol

Conducătorii auto semnalează că pământul „lucrează”, terasamentul nu a fost tasat corespunzător, iar eroziunea continuă poate afecta carosabilul.

Drumul a fost inaugurat cu fast în urmă cu 5 luni, după patru ani de amânări, și este încă în garanție.

Reprezentanții DRDP Craiova spun că firma care a realizat lucrările este mobilizată pentru a remedia situația și pregătește intervenții urgente pentru refacerea taluzului cu piatră spartă, prevenind astfel noi surpări.

Pericolul este și mai mare din cauza traficului intens, mai ales în sezonul sărbătorilor, când mii de turiști traversează șoseaua pentru a ajunge la Târgul de Crăciun din Craiova.

Drumul Expres facilitează o conexiune rapidă între Craiova și Constanța, o distanță de aproximativ 470 km.

Criticile legate de calitatea lucrărilor nu întârzie să apară.

„Eu cred că lucrările sunt făcute de mântuială. Oricâtă ploaie ar fi, dacă e consolidat cu ce trebuie eu cred că ar trebui să reziste”, spune conducător auto pentru observatornews.ro.

La finalul săptămânii trecute, o surpare similară a apărut și pe Drumul Național 1, cea mai circulată șosea din țară, în zona centurii ocolitoare Comarnic, din cauza lucrărilor în zonă.