Probleme la metrou. Au apărut infiltrații în infrastructura subterană din cauza ploilor abundente

Metrorex anunță că, în contextul condițiilor meteorologice din ultimele ore, caracterizate prin cantități mari de precipitații, au apărut infiltrații și în infrastructura subterană, amplasată într-o zonă expusă în mod natural unor astfel de situații.

Echipele companiei au fost pregătite și sunt mobilizate permanent pentru acțiuni rapide în toate stațiile de metrou.

„Prioritatea personalului din subteran este monitorizarea continuă și intervenția promptă pentru eliminarea acumulărilor de apă, astfel încât călătorii să beneficieze în continuare de siguranța și confortul oferit de transportul subteran”, transmite Metrorex.

Circulația trenurilor de metrou se desfășoară conform graficului stabilit, fără perturbări. Metrorex anunță că este pregătit cu trenuri suplimentare în cazul creșterii fluxului de pasageri.