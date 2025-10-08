x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Probleme la metrou. Au apărut infiltrații în infrastructura subterană din cauza ploilor abundente

Probleme la metrou. Au apărut infiltrații în infrastructura subterană din cauza ploilor abundente

de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   10:30
Probleme la metrou. Au apărut infiltrații în infrastructura subterană din cauza ploilor abundente

În urma ploilor abundente au apărut infiltrații și în infrastructura subterană, a anunțat miercuri dimineața Metrorex. Echipele de intervenție sunt mobilizare în teren, iar circulația se desfășoară conform graficului.

Metrorex anunță că, în contextul condițiilor meteorologice din ultimele ore, caracterizate prin cantități mari de precipitații, au apărut infiltrații și în infrastructura subterană, amplasată într-o zonă expusă în mod natural unor astfel de situații.

Echipele companiei au fost pregătite și sunt mobilizate permanent pentru acțiuni rapide în toate stațiile de metrou.

„Prioritatea personalului din subteran este monitorizarea continuă și intervenția promptă pentru eliminarea acumulărilor de apă, astfel încât călătorii să beneficieze în continuare de siguranța și confortul oferit de transportul subteran”, transmite Metrorex.

Circulația trenurilor de metrou se desfășoară conform graficului stabilit, fără perturbări. Metrorex anunță că este pregătit cu trenuri suplimentare în cazul creșterii fluxului de pasageri.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: metrorex infiltratii ploi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri