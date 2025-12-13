Doi răniți după ce un șofer a pătruns pe contrasens în Caraș-Severin

x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Dec 2025   •   17:40
Sursa foto: Ilustrație arhivă/accident

O femeie de 78 și un bărbat de 45 de ani au ajuns la spital, răniți, sâmbătă, după ce o a pătruns pe contrasens, pe DN 6, în zona localității Topleț, județul Caraș-Severin.

Potrivit Poliției Caraș-Severin, accidentul a avut loc în jurul orei 14:00, pe DN 6, pe raza localității Topleț.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un bărbat care conducea mașina pe DN 6, pe direcția Orșova-Caransebeș, a pierdut controlul volanului. Autoturismul a pătruns pe contrasens, unde a lovit frontal o autoutilitară condusă de un bărbat de 45 de ani, din sens opus.

În urma impactului, șoferul autoutilitarei și o femeie în vârstă de 78 de ani, pasager în autoturism, au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulație, echipajele de poliție acționând la fața locului.

Șoferii au fost testați cu privire la consumul de alcool, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)

 

