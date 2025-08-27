x close
Restricții de circulație pe Șoseaua Kiseleff din Capitală. Lucrări la sistemul de termoficare

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   12:15
Traficul pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff din Capitală, în zona Muzeului Național de Geologie, se desfășoară pe două benzi de circulație din cauza lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare.

Restricțiile  vor fi menținute până pe 7 septembrie 2025.

Pentru pietoni au fost amenajate culoare protejate pe trotuare și podețe de trecere speciale.

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să circule prudent, să mențină distanța de siguranță și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile amenajate și la verde, după ce s-au asigurat că șoferii le-au înțeles intenția.

