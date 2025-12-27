x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Dec 2025   •   10:20
Probleme la unele modele de Toyota: Producătorul japonez recheamă 55.000 de vehicule în service
Toyota a anunțat rechemarea a aproximativ 55.000 de vehicule Camry și Corolla Cross Hybrid din cauza unei defecțiuni la sistemul de propulsie care poate provoca incendii. Problema afectează modele fabricate în 2025-2026.

Producătorul auto japonez a emis o rechemare pentru modelele Toyota Camry 2025-2026 și Corolla Cross Hybrid 2026, după ce a identificat o problemă tehnică periculoasă la sistemul de propulsie.

Un șurub din interiorul invertorului sistemului de propulsie se poate slăbi, ceea ce poate duce la pierderea puterii motrice sau chiar la declanșarea unui incendiu atunci când vehiculul este pornit. Defecțiunea crește semnificativ riscul de accident sau rănire a ocupanților.

„Toți proprietarii cunoscuți ai vehiculelor în cauză vor fi informați că vor fi contactați când vor fi disponibile informații suplimentare despre remedierea defectului”, a anunțat compania. Reparațiile vor fi făcute gratuit.

Proprietarii vor primi notificări oficiale despre această problemă până la jumătatea lunii februarie 2026.

Șoferii pot verifica dacă vehiculul lor face parte din această rechemare accesând site-ul Toyota.com/recall sau nhtsa.gov/recalls. De asemenea, pot contacta direct Centrul de relații cu clienții Toyota pentru asistență și informații suplimentare.

