Jurnalul.ro Ştiri Locale Restricții pe Dunăre: Vântul puternic întrerupe traversarea cu bacul între Bechet și Oryahovo

de Redacția Jurnalul    |    13 Mai 2026   •   10:50
Traversarea cu feribotul în Bulgaria a fost suspendată temporar.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat suspendarea temporară a activității de traversare cu feribotul pe ruta Portul Bechet - Portul Oryahovo, începând de miercuri, 13 mai, ora 04:30.

Potrivit autorităților, măsura a fost dispusă în urma unei notificări transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu și are la bază condițiile meteorologice nefavorabile, în special intensificările puternice ale vântului, care afectează siguranța traficului naval pe Dunăre.

„Reluarea activității de traversare va fi comunicată imediat ce condițiile meteorologice vor permite desfășurarea acesteia în siguranță”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

Autoritățile recomandă șoferilor și persoanelor care intenționează să tranziteze frontiera către Bulgaria să urmărească informațiile actualizate privind traficul și starea punctelor de trecere.

