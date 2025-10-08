x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Restricții de trafic în Capitală pentru comemorarea victimelor Holocaustului

Restricții de trafic în Capitală pentru comemorarea victimelor Holocaustului

de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   16:30
Restricții de trafic în Capitală pentru comemorarea victimelor Holocaustului

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat restricții de circulație joi dimineața pentru organizarea unui ceremonial de comemorare a victimelor Holocaustului.

Joi, între orele 10.00 – 12.00, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” va organiza un ceremonial de comemorare a victimelor Holocaustului la „Memorialul Victimelor Holocaustului”, situat la intersecția str. Ion Brezoianu cu str. Lipscani.

Traficul rutier va fi restricţionat în intervalul 8.30 – 12.30 astfel pe str. Anghel Saligny, între Splaiul Independenței şi str. Lipscani; și pe str. Lipscani, între Str. Ion Brezoianu şi str. Anghel Saligny.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.

Pietonii sunt sfătuiți să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către șoferi.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: rerstrictii trafic
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri