Restricții de trafic în Capitală pentru comemorarea victimelor Holocaustului

Joi, între orele 10.00 – 12.00, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” va organiza un ceremonial de comemorare a victimelor Holocaustului la „Memorialul Victimelor Holocaustului”, situat la intersecția str. Ion Brezoianu cu str. Lipscani.

Traficul rutier va fi restricţionat în intervalul 8.30 – 12.30 astfel pe str. Anghel Saligny, între Splaiul Independenței şi str. Lipscani; și pe str. Lipscani, între Str. Ion Brezoianu şi str. Anghel Saligny.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri.

Pietonii sunt sfătuiți să se deplaseze doar pe trotuare, traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că intenția lor de a traversa a fost înțeleasă de către șoferi.