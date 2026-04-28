Jurnalul.ro Ştiri Locale Rețea de canalizare pluvială funcțională 100% în Bragadiru, după doi ani de lucrări

Rețea de canalizare pluvială funcțională 100% în Bragadiru, după doi ani de lucrări

de Redacția Jurnalul    |    28 Apr 2026   •   18:22
Rețea de canalizare pluvială funcțională 100% în Bragadiru, după doi ani de lucrări
Sursa foto: Apă Ilfov

Vești bune pentru locuitorii din Bragadiru, cartierul Independenței. Proiectul de canalizare pluvială al orașului ilfovean din a fost finalizat cu succes și e funcționabil 100%.

În 2024, în prima etapă a proiectului, au fost recepționate primele rețele de canalizare pluvială, o stație de pompare și un bazin de retenție, împreună cu infrastructura necesară pentru preluarea apei de ploaie.

La doi ani distanță, Apă Ilfov a finalizat lucrarea, fiind realizate un nou bazin de retenție, rețeaua de canalizare pluvială, conductele de refulare, precum și lucrările conexe necesare funcționării întregului sistem de infrastructură.

Lucrările sunt finalizate și recepționate în proporție de 100%, ceea ce asigură un sistem mai eficient de gestionare a apei pluviale și contribuie la reducerea riscului de inundații.

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
