Scandal la un spital de psihiatrie din România! Pacienți legați ilegal, 20 de angajați au ajuns sub control judiciar

Anchetă de amploare la Spitalul de Psihiatrie Săpunari: zeci de percheziții și 20 de angajați puși sub control judiciar

Un dosar de o gravitate deosebită zguduie sistemul medical din județul Călărași. Douăzeci de angajați ai Spitalului de Psihiatrie Săpunari, infirmieri și asistente medicale, au fost plasați sub control judiciar după ce procurorii au stabilit că există suspiciuni privind imobilizarea nelegală a unor pacienți internați voluntar în unitatea medicală.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, măsurile sunt luate într-o anchetă care vizează infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și abuz în serviciu. Faptele cercetate s-ar fi petrecut în perioada 6 iulie 2025 – 25 august 2025.

Pacienți internați voluntar, supuși unor măsuri restrictive repetate

Anchetatorii susțin că șapte pacienți cu afecțiuni psihice acute, internați voluntar în cadrul spitalului, ar fi fost supuși în repetate rânduri unor măsuri de contenționare, respectiv imobilizări fizice, fără respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Conform procurorilor, personalul medical implicat ar fi dispus și aplicat aceste măsuri fără ca procedurile legale să fie respectate în totalitate. Sunt analizate aspecte legate de motivele care au stat la baza contenționărilor, durata acestora și documentele întocmite pentru justificarea intervențiilor.

Legea nr. 487/2002 privind sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice stabilește condiții stricte pentru aplicarea unor astfel de măsuri restrictive, acestea putând fi utilizate doar în situații excepționale și pentru perioade limitate de timp.

Dosarul a pornit după o sesizare privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Investigația a fost deschisă în urma unei sesizări formulate de Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Cazul a intrat în atenția Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, fiind instrumentat de Serviciul de Investigații Criminale sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași.

Pe lângă infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal și abuz în serviciu, ancheta vizează și posibile fapte de fals intelectual, uz de fals și purtare abuzivă.

24 de percheziții și 23 de mandate de aducere

În cadrul anchetei, polițiștii au desfășurat o amplă operațiune în județul Călărași. Au fost efectuate 24 de percheziții domiciliare și au fost puse în executare 23 de mandate de aducere.

Acțiunile au avut loc în cadrul Operațiunii Jupiter, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

La intervenții au participat polițiști din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, inclusiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic și unitățile de poliție din Călărași, Oltenița, Fundulea, Lehliu-Gară și Budești. De asemenea, operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.