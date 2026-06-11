Rezultate LOTO 6/49 joi 11 iunie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 11 iunie 2026:

Loto 6 din 49: 48, 43, 25, 13, 49, 44

Loto 5 din 40: 12, 6, 36, 32, 40, 10

Joker: 8 / 28, 30, 10, 24, 40

Noroc: 6908655

Super Noroc: 135006

Noroc Plus: 637876

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 30,79 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 594.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 241.000 de lei (peste 45.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 264.100 de lei (peste 50.300 de euro).

La tragerea Noroc s-a caștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 57.571,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Otopeni.