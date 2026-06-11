Jurnalul.ro › Ştiri › Justitie › Lovitură pentru Ryanair! Compania este investigată din cauza unei taxe ascunse impuse părinților care zboară cu minori Lovitură pentru Ryanair! Compania este investigată din cauza unei taxe ascunse impuse părinților care zboară cu minori

Lovitură pentru Ryanair! Compania este investigată din cauza unei taxe ascunse impuse părinților care zboară cu minori

Hepta/Ryanair, luată la bani mărunți pentru că taxează părinții care vor să stea pe scaune alături de copii

Autoritatea de reglementare în domeniul concurenţei din Marea Britanie a anunţat joi că a deschis o anchetă asupra companiei aeriene low-cost Ryanair, cu privire la taxele percepute părinţilor pentru a sta lângă copiii lor în avion, pentru a stabili dacă aceasta constituie o clauză contractuală abuzivă, transmite AFP.