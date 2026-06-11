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Lovitură pentru Ryanair! Compania este investigată din cauza unei taxe ascunse impuse părinților care zboară cu minori

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   18:15
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Lovitură pentru Ryanair! Compania este investigată din cauza unei taxe ascunse impuse părinților care zboară cu minori
Hepta/Ryanair, luată la bani mărunți pentru că taxează părinții care vor să stea pe scaune alături de copii

Autoritatea de reglementare în domeniul concurenţei din Marea Britanie a anunţat joi că a deschis o anchetă asupra companiei aeriene low-cost Ryanair, cu privire la taxele percepute părinţilor pentru a sta lângă copiii lor în avion, pentru a stabili dacă aceasta constituie o clauză contractuală abuzivă, transmite AFP.

"Termenii şi condiţiile Ryanair impun ca cel puţin un părinte să stea cu copiii săi, cu vârste cuprinse între 2 şi 11 ani, prin rezervarea unui "loc de familie" plătit, în timp ce pentru toţi ceilalţi pasageri, rezervarea locului este opţională", a precizat Autoritatea pentru Concurenţă şi Pieţe (CMA), într-un comunicat.

Această taxă se ridică de obicei la aproximativ 8 lire sterline (9,27 euro) per zbor, potrivit autorităţii de reglementare, care a menţionat că această practică este interzisă în Italia, dar este utilizată pe majoritatea rutelor Ryanair cu plecarea din Marea Britanie.

În replică, Ryanair a denunţat ancheta ca fiind "o farsă", afirmând într-o declaraţie către AFP că respectă pe deplin toate legile şi reglementările aplicabile. "Adulţii care călătoresc cu copii plătesc o taxă de rezervare pentru un loc, dar pot selecta gratuit locuri rezervate lângă ei pentru maximum patru copii cu aceeaşi rezervare", a declarat compania într-un comunicat.

Autoritatea de reglementare a precizat că va veni cu o actualizare privind progresul anchetei în termen de şase luni.

Încălcarea legislaţiei privind protecţia consumatorilor poate duce la amenzi de până la 10% din veniturile globale ale unei companii.

AGERPRES

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Subiecte în articol: ryanair investigata taxa părinți minori
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