Intervenție Salvamont în Ceahlău: Victimă inconștientă, evacuată terestru din cauza ceții dense

O acțiune de salvare este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde echipele Salvamont Neamț intervin pentru acordarea primului ajutor și evacuarea de urgență a unei persoane aflate în stare de inconștiență.

Condițiile meteo sunt extrem de dificile, iar ceața densă din zona platoului, între Vârful Toaca și Ocolașul Mare, face imposibilă intervenția aeriană.

Salvatorii montani acționează terestru pentru a ajunge cât mai rapid la victimă și a o transporta în siguranță spre zona unde poate fi preluată de echipajele medicale.

