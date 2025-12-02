x close
Intervenție Salvamont în Ceahlău: Victimă inconștientă, evacuată terestru din cauza ceții dense

de Redacția Jurnalul    |    02 Dec 2025   •   14:00
Sursa foto: Salvamont Neamt /Victimă inconștientă, evacuată terestru din cauza ceții dense

O intervenție contracronometru are loc în Masivul Ceahlău, unde salvatorii montani încearcă să evacueze o persoană inconștientă, în condiții de vizibilitate aproape zero, după ce ceața densă a făcut imposibilă extragerea aeriană.

O acțiune de salvare este în desfășurare în Masivul Ceahlău, unde echipele Salvamont Neamț intervin pentru acordarea primului ajutor și evacuarea de urgență a unei persoane aflate în stare de inconștiență.

Condițiile meteo sunt extrem de dificile, iar ceața densă din zona platoului, între Vârful Toaca și Ocolașul Mare, face imposibilă intervenția aeriană.

Salvatorii montani acționează terestru pentru a ajunge cât mai rapid la victimă și a o transporta în siguranță spre zona unde poate fi preluată de echipajele medicale.

