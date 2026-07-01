Accident cumplit pe DN1. Patru copii, implicați în tragedie

Deocamdată persoanele implicate în accident sunt evaluate medical. ISU Sibiu a mobilizat la locul intervenţiei două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de descarcerare şi o autospecială de stingere, în sprijin fiind trimis şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Sibiu.



Potrivit IPJ Sibiu, poliţiştii rutieri au intervenit la accidentul produs pe DN 1, la kilometrul 298+500, între Veştem şi municipiul Sibiu, iar circulaţia este blocată total în zonă.

AGERPRES