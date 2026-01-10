Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară

Sursa foto: FB CNAIR/De asemenea, în urma ninsorii și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din țară.

Pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară se circulă sâmbătă dimineața în condiții de iarnă, din cauza ninsorii, avertizează Centrul Infotrafic.