Ştiri Locale

de Redacția Jurnalul    |    10 Ian 2026   •   08:38
Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară
Sursa foto: FB CNAIR/De asemenea, în urma ninsorii și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din țară.

Pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară se circulă sâmbătă dimineața în condiții de iarnă, din cauza ninsorii, avertizează Centrul Infotrafic.

Astfel, se intervine cu utilaje pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva al A1, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri.

De asemenea, în urma ninsorii și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Dolj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș și Neamț.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București- Constanța, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești - Adjud, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: zăpada drum inchis ninsoare
