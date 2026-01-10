Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară

Astfel, se intervine cu utilaje pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva al A1, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri.
De asemenea, în urma ninsorii și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Dolj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș și Neamț.
Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București- Constanța, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești - Adjud, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.
(sursa: Mediafax)