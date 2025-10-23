Doi șerpi, descoperiți într-o locuință din Mehedinți. Pisica a dat alarma

Apelul la 112 a fost făcut de proprietar, care a observat comportamentul agitat al animalului de companie.

Un echipaj de jandarmi s-a deplasat imediat la fața locului și a identificat reptilele, pe care le-a capturat în siguranță, cu ajutorul dispozitivelor specifice.

Șerpii au fost eliberați ulterior în mediul natural, iar intervenția s-a încheiat fără victime sau pagube.

Jandarmeria recomandă cetățenilor să nu încerce îndepărtarea reptilelor pe cont propriu, ci să solicite sprijin la numărul de urgență 112.

(sursa: Mediafax)