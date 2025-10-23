x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Doi șerpi, descoperiți într-o locuință din Mehedinți. Pisica a dat alarma

Doi șerpi, descoperiți într-o locuință din Mehedinți. Pisica a dat alarma

de Redacția Jurnalul    |    23 Oct 2025   •   21:45
Doi șerpi, descoperiți într-o locuință din Mehedinți. Pisica a dat alarma

Jandarmii au intervenit, joi, în comuna Bălăcița, județul Mehedinți, după ce un bărbat a descoperit doi șerpi în locuință. Alarma a fost dată chiar de pisica din casă, care a devenit brusc agitată.

Apelul la 112 a fost făcut de proprietar, care a observat comportamentul agitat al animalului de companie.

Un echipaj de jandarmi s-a deplasat imediat la fața locului și a identificat reptilele, pe care le-a capturat în siguranță, cu ajutorul dispozitivelor specifice.

Șerpii au fost eliberați ulterior în mediul natural, iar intervenția s-a încheiat fără victime sau pagube.

Jandarmeria recomandă cetățenilor să nu încerce îndepărtarea reptilelor pe cont propriu, ci să solicite sprijin la numărul de urgență 112.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: serpi jandarmi pisica
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri