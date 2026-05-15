Șoc pentru locuitorii unui bloc din Mioveni: Un bărbat s-a sinucis pe scara interioară

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au fost sesizați, vineri dimineața, că un bărbat a fost găsit decedat, în scara unui bloc din oraș.

La fața locului au intervenit polițiștii, precum și un echipaj medical, care a confirmat decesul persoanei.

Din primele verificări efectuate de polițiștii de investigații criminale, a rezultat că este vorba de un bărbat de 61 de ani, care s-ar fi aruncat în gol de la înălțime, pe scara interioară a blocului de locuințe.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. Urmează să fie dispusă autopsia medico-legale, iar cercetările continuă, pentru clarificarea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc.

(sursa: Mediafax)