Alertă pe litoral! Mii de turiști scoși de pe plaje în Mangalia, Eforie, Costinești și Delta Dunării. Plaje închise și acces blocat după incidentul din Portul Constanța

Evacuări masive pe litoralul românesc. Peste 1.100 de persoane au fost scoase de pe plaje după incidentul din Portul Constanța

Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de evacuare pe litoralul românesc și în Delta Dunării, după instituirea unor măsuri preventive de siguranță în urma incidentului produs în Portul Constanța. Peste 1.100 de persoane au fost îndepărtate de pe plaje, iar accesul în mai multe zone a fost restricționat de Poliția Locală.

Operațiune de amploare pe litoral

Măsurile de siguranță adoptate de autorități au dus la evacuarea rapidă a turiștilor și localnicilor aflați pe mai multe plaje de pe litoralul românesc. Cele mai afectate au fost stațiunile din sudul litoralului, în special Mangalia, Saturn, Venus și Cap Aurora, unde sute de persoane au fost îndrumate să părăsească zona.

În paralel, echipele de intervenție au acționat și în alte localități de pe coastă, inclusiv Costinești, Tuzla și Eforie Nord și Sud. Accesul către plajele vizate a fost restricționat, iar polițiștii locali au blocat principalele căi de acces pentru a preveni intrarea altor persoane în zonele considerate sensibile.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), măsurile au caracter strict preventiv și urmăresc protejarea populației până la clarificarea situației generate de incidentul din Portul Constanța.

Cele mai multe evacuări, în sudul litoralului

Datele centralizate de autorități arată că sute de persoane au fost evacuate din mai multe stațiuni și localități de pe litoral.

„Până la această oră, situația persoanelor evacuate de pe plajele litoralului se prezintă astfel: 300 de persoane de pe plaja Costinesti, 50 de persoane evacuate de pe plaja Tuzla și 355 de persoane de pe plajele din Eforie Nord și Sud, 400 persoane de pe plajele din Mangalia - cordonul Saturn Venus, Cap Aurora. Rutele de acces către plaje au fost blocate de Poliția Locală. Evacuările care au loc sunt preventive”.

Bilanțul indică faptul că cea mai mare concentrare de persoane evacuate s-a înregistrat în zona Mangalia – Saturn – Venus – Cap Aurora, unde aproximativ 400 de oameni au fost îndepărtați de pe plaje.

Evacuări și în Delta Dunării

Măsurile de siguranță nu au vizat doar litoralul Mării Negre. Autoritățile au intervenit și în Delta Dunării, unde au fost organizate acțiuni similare în mai multe zone turistice frecventate în această perioadă.

Conform IGSU, operațiunile au avut loc în Sulina, Sfântu Gheorghe și Gura Portiței, iar numărul persoanelor evacuate este în continuă actualizare.

„Până în acest moment, au fost evacuate aproximativ 100 de persoane de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de persoane de pe plaja din Sfântu Gheorghe și aproximativ 50 de persoane din zona Gura Portiței. Acțiunile de evacuare în zona Sfântul Gheorghe și Gura Portiței sunt în desfășurare și se află într-o permanentă dinamică.”

Cât de sigur este țărmul Mării Negre în sezonul estival. Răspunsul președintelui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, vineri, în Muntenegru, cât de sigur este țărmul Mării Negre, după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța, iar oamenii au fost sfătuiți să stea departe de plajă. „Oamenii vor fi în siguranță”, dă asigurări Dan.

Nicușor Dan spune că a primit toate informările despre explozia dronei maritime din Portul Constanța, plus „câteva cu un anumit grad de certitudine” pe care nu vrea să le facă publice, cel puțin până după-amiază când vor exista informațiile complete.

„Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda și toate persoanele au reușit să se plece”, a spus președintele.

Întrebat dacă ar putea exploda și alte drone, Dan a spus că „atâta timp cât dacă sunt altele, da. Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm”.

Nicușor Dan a fost întrebat, în context, cât de sigur este în momentul de față țărmul Mării Negre, pentru că vorbim de perioada estivală când oamenii deja merg la plajă.

„În momentul acela (când vor merge la plajă - n.r.) oamenii vor fi în siguranță”, dă asigurări președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a spus că autoritățile române sunt în contact cu autoritățile din Ucraina după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța.

Mediafax