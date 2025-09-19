Un șofer beat a lovit mai multe autoturisme parcate și apoi a fugit

IPJ Mureș anunță că joi, în jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Târgu Mureș au fost sesizați cu privire la un accident rutier, cu implicarea mai multor autovehicule.

Polițiștii au constatat că „șoferul unui autoturism înmatriculat în Ungaria ar fi accidentat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, respectiv pe strada Muncii din Târgu Mureș, mai multe autovehicule parcate”.

Ulterior, șoferul și-a abandonat autoturismul, dar a fost prins de polițiști pe o stradă din apropiere.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani, din Târgu Mureș, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. e asemenea, el a fost testat pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive, rezultatul fiind negativ.

Anchetatorii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

(sursa: Mediafax)