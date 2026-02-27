Incident la Magistrala 6 de metrou: carosabil surpat lângă Gara Băneasa. Ce spune Metrorex și cum a fost afectat traficul

Un incident produs pe șantierul Magistralei 6 de metrou, în zona Gării Băneasa, a dat peste cap traficul din nordul Capitalei și a stârnit îngrijorări chiar în timpul unei vizite oficiale a delegației japoneze JICA, venită la București pentru a evalua stadiul proiectului. Metrorex susține că surparea nu a fost provocată de lucrările la metrou, ci de avarierea unei conducte de apă.

Surpare misterioasă pe șantierul Magistralei 6, chiar în timpul vizitei delegației japoneze JICA

O surpare spectaculoasă a carosabilului a avut loc miercuri, 26 februarie, în zona șantierului Magistralei 6 de metrou, la Fântâna Miorița – viitoarea stație Gara Băneasa. Incidentul a generat restricții serioase de trafic și a atras atenția opiniei publice, mai ales pentru că s-a produs exact în perioada în care la București se afla o delegație a Agenției de Cooperare Internațională a Japoniei (JICA), venită să monitorizeze evoluția proiectului, potrivit Club Feroviar.

Potrivit Brigăzii Rutiere, surparea a afectat partea carosabilă din proximitatea șantierului, determinând închiderea temporară a străzii Tipografilor, între Șoseaua București–Ploiești (DN1) și Bulevardul Poligrafiei, precum și restricționarea circulației pe banda 1 de pe DN1, pe sensul către Gara Băneasa.

Metrorex: „Nu lucrările la metrou sunt cauza surpării”

Într-un comunicat oficial, Metrorex a transmis că incidentul nu are legătură directă cu lucrările la Magistrala 6. Conform companiei, surparea a fost provocată de o fisură apărută la o conductă de apă aparținând operatorului local de apă și canalizare, care a dus la infiltrarea apei în structura solului.

„Ca urmare a articolelor apărute în presă referitoare la evenimentul apărut ieri, 26 februarie, în zona șantierului de la Gara Băneasa, Metrorex precizează că acesta a fost determinat, independent de lucrările la Magistrala 6, de apariția unei fisuri la o conductă de apă aparținând furnizorului de apă potabilă și operatorului serviciului de canalizare. Infiltrația a afectat carosabilul la intrarea pe strada Tipografilor, la intersecția cu Șoseaua București–Ploiești. Zona a fost izolată imediat, iar operatorul de apă a intervenit pentu oprirea alimentării cu apă a conductei avariate. Constructorul Secțiunii Sud a Magistralei 6 a demarat imediat lucrările de stabilizare, turnând aproximativ 150 mc de beton fluid în cavitatea formată. Situația a fost remediată şi este monitorizată luând toate măsurile necesare pentru siguranță”, a transmis Metrorex.

Autoritățile anunță că situația este în prezent sub control și este monitorizată permanent pentru a preveni noi riscuri.

Trafic restricționat și verificări în desfășurare

Poliția Rutieră a anunțat că, în urma surpării, traficul a fost serios afectat într-una dintre cele mai aglomerate zone din nordul Bucureștiului. Operatorul privat care administrează tronsonul de drum pe durata lucrărilor efectuează verificări pentru stabilirea exactă a cauzelor și identificarea soluțiilor de refacere completă a carosabilului.

Vizită de evaluare a delegației japoneze JICA, în plin scandal

Incidentul a avut loc în plină misiune de monitorizare desfășurată de Agenția de Cooperare Internațională a Japoniei (JICA), în perioada 24–26 februarie 2026. Delegația, condusă de Hiroko Amano, director adjunct în cadrul Diviziei Europa, a avut întâlniri cu reprezentanții Metrorex, Ministerului Finanțelor și Ministerului Transporturilor.

Programul a inclus și vizite pe șantierele Magistralei 6, la Depoul Străulești și la Dispeceratul Central, unde au fost analizate progresele lucrărilor și etapele următoare ale proiectului care va lega rețeaua de metrou de Aeroportul Internațional Henri Coandă.

„În perioada 24–26.02.2026, Agenția de Cooperare Internațională a Japoniei (JICA) a desfășurat la București o nouă misiune de monitorizare privind evoluția proiectului co-finanțat prin Acordul de împrumut ROM-P5. Pe parcursul misiunii au avut loc mai multe întâlniri între membrii delegației JICA, condusă de doamna Hiroko AMANO, director adjunct, Divizia Europa, Departamentul pentru Orientul Mijlociu și Europa, și reprezentanții Metrorex, ai Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Totodată, echipa Metrorex condusă de directorul general, Mariana Miclăuş, a fost gazda vizitelor desfășurate de reprezentanții JICA pe șantierele viitoarei Magistrale 6, la Depoul Străulești și la Dispeceratul Central, unde au fost analizate progresele înregistrate și etapele următoare ale proiectului”, a precizat Metrorex.

Magistrala 6, un proiect strategic pentru România

Magistrala 6 – tronsonul 1 Mai – Otopeni – este un obiectiv de interes național, finanțat inclusiv printr-un împrumut acordat de Japonia. Proiectul vizează îmbunătățirea mobilității urbane și conectarea directă a Capitalei cu principalul aeroport al țării.