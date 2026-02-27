Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Un gest de echitate”

„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetățenilor în stat se recâștigă atunci când reformele așteptate de societate devin realitate, când există coerență între ceea ce se promite și ceea ce se face”, a afirmat Nicușor Dan.

În același timp, șeful statului a transmis un mesaj clar către sistemul judiciar, arătând că reforma nu pune sub semnul întrebării importanța sau independența magistraților.

„Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Independența justiției rămâne un pilon fundamental al democrației românești”, a precizat președintele.

De asemenea, acesta a promis sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru din sistem.

„Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea. Reforma trebuie să meargă mână în mână cu respectul față de profesioniștii care asigură funcționarea justiției”, a adăugat Nicușor Dan.

Curtea Constituțională a trimis joi, spre publicare în Monitorul Oficial, motivarea pe controversata lege a pensiilor de serviciu ale magistraților, declarată constituțională zilele trecute. Mai mulți judecători CCR au formulat opinii separate, având în vedere că votul în CCR pentru declararea constituționalității a fost 6 la 3.

În motivarea de 40 de pagini, judecătorii CCR spun de ce au respins sesizarea CJUE și susțin că instanța europeană nu se pronunță dacă o normă de drept intern este în conformitate cu dreptul UE și nici nu oferă avize consultative cu caracter general. CCR spune că admisibilitatea întrebărilor preliminare țin de o cauză aflată pe rolul unei instanțe naționale și de „utilitatea reală” a răspunsului oferit de CJUE.

Zilele trecute, șefii celor 16 Curți de Apel din România, dar și UNJR, i-au cerut președintelui României, Nicușor Dan, să întoarcă la Parlament, spre reexaminare, legea, judecătorii considerând că proiectul încalcă statutul magistratului, generează trei categorii de pensionari speciali și discriminări în Justiție.

Administrația Prezidențială a comunicat că Nicușor Dan așteaptă motivarea CCR pentru a promulga legea pentru ca aceasta să intre în vigoare.

Curtea Supremă de Justiție, autoarea sesizării de neconstituționalitate, a anunțat, după decizia CCR, că „va utiliza toate mijloacele legale și instituționale” pentru a apăra independența Justiției, „inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”.

(sursa: Mediafax)