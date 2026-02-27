x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   21:00
Ce se întâmplă cu Luna? Schimbările neobișnuite prin care trece satelitul natural al Terrei
Sursa foto: Hepta/Luna se micșorează cu 50 de metri la fiecare 200 de milioane de ani.

Astronomii au descoperit că Luna se confruntă cu un fenomen ma puțin obișnuit.

Satelitul natural al Pământului se micșorează cu 50 de metri la fiecare 200 de milioane de ani, provocând cutremure lunare, potrivit IFL Science, citat de a1.ro.

Un nou studiu dezvăluie 1.114 fisuri proaspete în „mările” întunecate ale Lunii, completând puzzle-ul geologic al satelitului nostru.

Cauzele contracției

Interiorul Lunii s-a răcit și solidificat de la formarea sa, contractând miezul și fisurând scoarța. Escarpamentele lobate, stâncile de falie asociate acestui proces, în zone înalte și crestele mici (SMR) din bazalturile „mărilor” – precum Marea Liniștii, locul Apollo 11 – au vârste similare: 105-124 milioane de ani. Ambele sunt legate fizic, dovadă a unei Luni dinamice.​

Cutremure complexe

Detectarea acestor creste tinere completează imaginea unei Luni în contracție activă”, declară Tom Watters de la Center for Earth and Planetary Studies. Colegul său, Cole Nypaver adaugă: „Este prima documentare extinsă în mări, esențială pentru seismologia lunară”.​

Implicații pentru Artemis II

Viitoarele misiuni Artemis riscă falii active și cutremure. Înțelegerea tectonicii asigură siguranța astronauților. Artemis II care va explora zone noi, deschizând era explorării lunare moderne. 

Traversăm o perioadă extrem de interesantă pentru știința și explorarea lunară. Programele viitoare de explorare, precum Artemis, vor furniza o cantitate enormă de informații noi despre Luna noastră. O mai bună înțelegere a tectonicii și activității seismice lunare va contribui direct la siguranța și succesul științific al acestor misiuni și al celor viitoare”, spune Nypaver. 

