Sute de cetățeni ruși ar fi obținut buletine și pașapoarte românești, uneori chiar cu identități false sau prin preluarea numelor unor soldați ucraineni decedați. Procurorii Parchetului General au efectuat percheziții în Suceava și București, ridicând documente și confiscând telefoane.

Sute de cetățeni străini, domciliați fictiv la Dumbrăveni

Circa 680 de cetăţeni din spaţiul ex-sovietic, inclusiv din Rusia, figurează cu domiciliul în Dumbrăveni iar primarul Ioan Pavăl a luat în spațiu 8 persoane. Acesta spune că persoanele sunt prietenii lui din Republica Moldova, Ucraina și alte regiuni, și a respectat procedurile legale.

Anchetatorii susțin însă că documentele de cetățenie română sunt falsificate, iar adresele de domiciliu sunt fictive sau aparțin unor imobile dezafectate. Printre beneficiarii acestor acte este și Kirill Seleznev, unul dintre finanțatorii lui Vladimir Putin, care nu a fost niciodată în România.

Rețea de pașapoarte false

Operațiunea a scos la iveală o rețea complexă de legături între funcționari publici și cetățeni străini, iar autoritățile au anunțat că vor fi anulate toate actele emise în baza unor documente false. Anchetatorii mai precizează că identitățile românești obținute prin aceste metode vor fi verificate și blocate la toate frontierele Schengen.

Pe parcusrul acestui an, poliţiştii au descoperit astfel de fabrici de paşapoarte în Suceava şi Botoşani care au emis aproxiimaiv 7.000 de acte româneşti pentru cetăţenii din spaţiul ex-sovietic, notează observatornews.ro.

Această anchetă ridică semne de întrebare privind integritatea sistemului de eliberare a actelor românești și evidențiază riscurile legate de frauda cu documente, în contextul geopolitic actual.