de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   08:34
Un tânăr de 20 de ani a răpit și violat o fată de 14 ani

Un tânăr de 20 de ani din Alba este acuzat că a răpit și violat o fată de 14 ani.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în seara de 19 august 2025, într-o localitate din județul Alba, individul a urcat o fată de 14 ani într-un autoturism, împotriva voinței acesteia.

Împreună cu un alt individ care a condus mașina, au mers într-o zonă nelocuită a localității, unde inculpatul a întreținut un raport sexual cu victima prin constrângere. În aceeași împrejurare, inculpatul a condus și el autoturismul, fără a deține permis de conducere.

La 20 august 2025, cei doi indivizi au fost reținuți pentru 24 de ore. După expertiza genetică, procurorul a solicitat arestarea preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus, la 24 octombrie 2025, arestarea preventivă a individului pe o perioadă de 30 de zile. Acesta a fost arestat în lipsă.

(sursa: Mediafax)

