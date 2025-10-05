Un tânăr de 22 de ani a murit, iar alți 3 au ajuns în spital, după un accident teribil în județul Neamț

Accidentul s-a produs în jurul orei 01:50, în satul Siliștea din comuna Români. Potrivit ISU Neamț, în coliziune au fost implicate două autoturisme, dintre care unul era parcat în afara carosabilului.

În urma impactului, autoturismul în care se aflau patru persoane s-a răsturnat pe cupolă.

La fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de pompieri Roman, SVSU Români, Punctul de lucru Roznov, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) și polițiștii de la IPJ Neamț.

Trei persoane au reușit să iasă singure din mașină, însă un tânăr de 22 de ani, aflat în stare de inconștiență, a rămas prins între fiarele autoturismului.

Pompierii l-au extras și echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, medicul declarând decesul tânărului.

Celelalte trei victime, un bărbat și două tinere, au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la UPU Piatra-Neamț pentru evaluare și tratament.

Pompierii au intervenit, de asemenea, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și curățarea carosabilului.

SVSU Români a acționat cu un utilaj pentru îndepărtarea autoturismului avariat de pe șosea.

(sursa: Mediafax)