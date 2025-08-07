Un tânăr a căzut de la etajul 10 și a murit

Polițiștii și paramedicii din Sibiu au intervenit, joi dimineața, în jurul orei 04:30, după ce au fost anunțați că la intersecția străzilor Oștirii cu Rahovei, din municipiul Sibiu, un tânăr a căzut de la etajul 10 al unui imobil.

La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, stabilindu-se că este vorba despre un tânăr de 18 ani, din Sibiu.

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, tânărul a fost declarat decedat.

Surse judiciare au declarat că tânărul era singur acasă și nu se știe ce s-a întâmplat înainte ca tânărul să cadă de la etajul 10.

În cauză, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul.

(sursa: Mediafax)