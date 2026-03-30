x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un tânăr a intrat cu mașina în 8 vehicule parcate, în București

de Redacția Jurnalul    |    30 Mar 2026   •   08:53
Sursa foto: politia română/ tânărul a pierdut controlul asupra direcției de mers și a acroșat 8 autoturisme parcate

Opt mașini parcate pe pe Bd. Theodor Pallady din București au fost lovite, în noaptea de duminică spre luni, de un vehicul scăpat de sub control de un tânăr de 20 de ani.

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 23.35, pe Bd. Theodor Pallady.

Din primele date, un tânăr în vârstă de 20 de ani, care se deplasa cu mașina pe Bd. Theodor Pallady dinspre Bd. Nicolae Grigorescu către Autostrada A2. În dreptul imobilului cu nr. 14, tânărul a pierdut controlul asupra direcției de mers și a acroșat 8 autoturisme parcate.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale. Proprietarii autovehiculelor avariate au fost îndrumați la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționarea accidentului.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: accident Bucureşti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri