x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un tânăr și-a ucis cu un cuțit mama

Un tânăr și-a ucis cu un cuțit mama

de Redacția Jurnalul    |    20 Oct 2025   •   14:45
Un tânăr și-a ucis cu un cuțit mama

Un tânăr de 25 de ani din comuna Peregu Mare, județul Arad, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a ucis mama, aplicându-i mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, tânărul de 25 de ani este cercetat pentru omor în modalitatea violenței în familie.

Vineri, în timp ce se aflau în bucătăria locuinței din comuna Peregu Mare, între inculpat și mama sa a apărut un conflict spontan generat de neînțelegeri mai vechi. Tânărul i-a aplicat mamei sale mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului, aceasta căzând la pământ, iar ulterior a murit.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a decis arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

Cercetările în acest caz continuă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: tanar ucis mama
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri