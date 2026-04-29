Tânără de 21 de ani, moartă după un accident cumplit la Amzacea. Mașina s-a izbit violent de un copac. „Mi-a luat Dumnezeu tot!”

Final tragic pentru o tânără de 21 de ani: impact devastator la Amzacea, intervenție SMURD în zadar

Un accident rutier devastator a avut loc în județul Constanța, unde o tânără de doar 21 de ani și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un copac. Impactul a fost extrem de violent, iar medicii nu au mai reușit să o salveze.

Impact devastator pe DN 38

Tragedia s-a produs marți, 28 aprilie, în localitatea Amzacea, pe DN 38. Din primele informații furnizate de polițiști, tânăra conducea dinspre Amzacea către Comana când, la un moment dat, a pierdut controlul direcției de mers, potrivit Focus Press.

Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un copac. Martorii susțin că impactul a fost extrem de puternic, iar acul kilometrajului s-ar fi oprit în jurul valorii de 130 km/h.

În urma coliziunii, mașina a fost complet distrusă, fiind practic înfășurată în jurul copacului.

Intervenție dramatică și transport de urgență cu elicopterul

La fața locului au intervenit de urgență echipajele ISU Dobrogea și cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean. Tânăra, identificată ca Alina Denisa O., a fost găsită în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să o readucă temporar la viață. Ulterior, victima a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată de urgență la Spitalul Județean Constanța. În ciuda eforturilor depuse de medici, tânăra nu a mai putut fi salvată și a decedat la spital.

Ce spune IPJ Constanța

„Astăzi(n.r. marți 28 aprilie), în jurul orei 17.00, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 38.

Din primele cercetări efectuate de către polițiști a reieșit faptul că o femeie, de 21 de ani a condus un autoturism pe DN 38, dinspre localitatea Amzacea către Comana, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției, a părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un copac.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a tinerei.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, transmit reprezentanții IPJ Constanța.

Mesaje sfâșietoare din partea familiei

Moartea fulgerătoare a tinerei a provocat un val de durere în rândul celor apropiați. Soțul acesteia a anunțat tragedia printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Mereu în inima mea, soția mea pentru eternitate! Odihnește-te liniștită, îngerul meu.”

Și mama tinerei a transmis un mesaj cutremurător:

„Am pierdut tot. Mi-a luat Dumnezeu tot sufletul meu, inima tot. Floarea mea, de ce m-ai lăsat, mamă?”

Zeci de mesaje de condoleanțe au fost postate de prieteni și cunoscuți, care și-au exprimat durerea și regretul pentru pierderea prematură.

Anchetă în desfășurare

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Autoritățile iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv viteza excesivă, însă concluziile finale vor fi stabilite în urma expertizelor.