Peste 1,5 milioane de oameni au vizitat târgurile de Crăciun ale Primăriei Capitalei

Bucureștiul s-a transformat, timp de o lună, într-o adevărată capitală a sărbătorilor de iarnă. Cele trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Municipiului București au atras peste 1,5 milioane de vizitatori, dintre care o treime au fost turiști din țară și din străinătate.

Bucureștiul, destinație de top în Europa în perioada sărbătorilor

Capitala României confirmă statutul de oraș european atractiv în perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit bilanțului oficial, peste 1,5 milioane de vizitatori au trecut pragul târgurilor de Crăciun organizate de PMB, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București.

Evenimentele s-au desfășurat timp de 30 de zile, în trei locații emblematice: Piața Constituției, Piața Universității și esplanada Operei Naționale București.

Târgul de Crăciun București din Piața Constituției – ediția aniversară

Ajuns la cea de-a 18-a ediție, Târgul de Crăciun din Piața Constituției s-a desfășurat între 29 noiembrie și 28 decembrie, fiind evenimentul oficial al Capitalei și principalul punct de atracție.

Publicul s-a bucurat de zeci de concerte live, susținute de artiști consacrați precum Smiley, Theo Rose, Connect-R, Lora, Voltaj, Iris, Vunk, Direcția 5, Horia Brenciu, Nicu Alifantis sau Ștefan Hrușcă.

Atmosfera festivă a fost completată de:

120 de căsuțe cu produse artizanale și delicii culinare

Casa lui Moș Crăciun

proiecții spectaculoase pe fațada Palatului Parlamentului

Evenimentul a atras vizitatori de toate vârstele, din toate colțurile țării și din afara României.

Bucharest Downtown Christmas Market – alternativa urbană din Piața Universității

Organizat în parteneriat cu Food Truck Festival, târgul din Piața Universității a devenit un spațiu modern de socializare și relaxare. Vizitatorii au avut la dispoziție: 15 food truck-uri cu preparate internaționale, instalații luminoase, carusel, program muzical divers

Locația de la kilometrul zero al Capitalei a atras în special tineri și turiști străini.

Bucharest Opera Christmas Market – eleganță și rafinament

Desfășurat între 6 și 28 decembrie, pe esplanada Operei Naționale București, acest târg a oferit o experiență diferită, axată pe muzică, scenografie și decoruri rafinate.

Serile de Crăciun au fost marcate de spectacole și o atmosferă artistică aparte, care a completat perfect oferta culturală a Capitalei în perioada sărbătorilor.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹