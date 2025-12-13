Doi tineri prinși în flagrant când furau telefoane dintr-un easybox în Bacău

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00, aceștia au fost surprinși când încercau să fure dintr-un easybox telefoanele pe care le-au comandat de pe diferite site-uri, fără să le plătească.

Poliţiştii din cadrul Poliției municipiului Bacău-Secția 1 Poliție au stabilit identitatea celor doi tineri care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Tinerii au fost prinși, imobilizați şi conduși la sediul Poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

Ulterior, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Arestul I.P.J Bacău.

(sursa: Mediafax)