25 de juniori de la Steaua București, internați de urgență la Arad cu toxiinfecție alimentară: Ce s-a întâmplat cu echipa de fotbal?

Dezastru la turneu: Juniorii FCSB internați cu toxiinfecție – părinții în panică!

25 de adolescenți, membri ai echipei de juniori Steaua București, plus doi antrenori, au ajuns de urgență la Spitalul Județean din Arad, sâmbătă, cu simptome grave de toxiinfecție alimentară. Incidentul, petrecut după o cină la un restaurant din oraș, a declanșat o anchetă a Direcției de Sănătate Publică (DSP). Echipa participa la un turneu local.

Urgența nopții: Simptome bruște după masa de vineri seara

Totul a început vineri seara, când juniorii, cu vârste între 15 și 16 ani, au mâncat la un restaurant din Arad. În miez de noapte, autocarul echipei a poposit la Unitatea de Primire Urgențe (UPU), plin cu tineri palizi, acuzând greață, diaree și stări de rău generalizate.

„Cele 27 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primire Urgenţe cu autocarul echipei şi au acuzat simptome de toxiinfecţie alimentară”, au declarat surse medicale pentru AGERPRES. Pacienții au relatat clar: „Vineri seara au mâncat la un restaurant din Arad, iar în cursul nopţii au început să se simtă rău”.

Medicii au acționat rapid, administrând tratament perfuzabil specific. „Toţi cei 27 primesc tratament specific perfuzabil şi că sunt în afara oricărui pericol. Se estimează că vor fi lăsaţi să plece din spital în cursul serii”, au precizat specialiștii. Din fericire, starea nu este gravă – o măsură de precauție înainte ca echipa să plece spre București.

Ancheta DSP: Cine e de vină pentru îmbolnăvirea juniorilor?

Direcţia de Sănătate Publică face o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale îmbolnăvirilor. Este vorba de 25 de adolescenţi, membri ai unei echipe fotbal juniori din Bucureşti, însoţiţi de antrenori. Potrivit publicației Special Arad, juniorii au fost cazați în Arad în cadrul unui turneu.

„Mai mulți copii, componenți ai echipei Steaua București, au ajuns la spital. Juniorilor le-a fost rău și au fost transportați la spitalul din Arad. Ei au participat la un turneu,” titrează MEDIAFAX.

Autoritățile sanitare verifică acum lanțul alimentar de la restaurant: de la ingrediente proaspete la condițiile de igienă. Toxiinfecțiile alimentare sunt o problemă recurentă în România, mai ales în perioadele de turnee sportive, când echipele mănâncă în locații improvizate. Experții avertizează că bacteriile precum Salmonella sau E. coli pot apărea din carne insuficient gătită, salate nespălate sau apă contaminată.