Tragedie la Onești: Un bărbat a ars de viu în incendiul care i-a cuprins casa

Potrivit ISU Bacău, incendiul a afectat o locuință situată în municipiul Onești.

La fața locului au interventi pompierii cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei case, pe o suprafață de aproximativ 200 metri pătrați, existând suspiciunea surprinderii unor persoane în interior.

În interiorul locuinței a fost găsit un bărbat de aproximativ 66 de ani carbonizat.

Totodată, o femeie în vârstă de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești.

Incendiul a fost localizat și lichidat de pompieri.

Focul deschis în spații închise este cauza probabilă de producere a incendiului, potrivit ISU Bacău.

