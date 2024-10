Trei bărbați implicați în bătaia din fața unui supermarket din Buftea, reținuți

„În urma probatoriului administrat în cauza privind conflictul spontan izbucnit la data de 27 octombrie a.c., în jurul orei 14:21 în zona unui supermarket din localitatea Buftea, polițiștii orașului Buftea au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de 3 bărbați, cu vârste 20, 24 și 51 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe”, transmite IPJ Ilfov.

Luni, cei trei bărbați vor fi prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, cu propuneri privind luarea de măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din Buftea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Pachetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Mai multe persoane s-au bătut, duminică, în fața unui supermarket din Buftea, județul Ilfov. Unii dintre participanți erau băuți, deși au fost găsiți de polițiști la volan.

(sursa: Mediafax)