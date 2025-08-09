Scene de coșmar într-un tren CFR. Un geam a căzut peste doi copii

Potrivit CFR Călători „în circulația trenului IR 12942/1947 din data de 09.08.2024, pe relația Mangalia – Cluj Napoca, în stația Rupea s-a reclamat faptul că, la deschiderea unui geam din interiorul vagonului nr. 9, ar fi fost loviți doi copii aflați în imediata vecinătate.”

Din acest motiv, personalul de tren a solicitat, preventiv, prin serviciul de urgență 112, prezența echipajelor medicale în stația Blaj.

În același timp, CFR Călători a dispus ca „personal propriu din Teiuș să se deplaseze la unitățile medicale de pe raza orașului Blaj pentru a acorda sprijin familiei, inclusiv în vederea deplasării ulterioare a acesteia la Cluj-Napoca.”

„Potrivit informațiilor obținute atât de la unitățile sanitare din orașul Blaj, cât și de la Postul de Poliție TF Blaj, nu a fost înregistrată nicio persoană care să se afle în îngrijirea instituțiilor medicale și nici nu a fost depusă vreo sesizare la postul de poliție”, a precizat CFR Călători.

(sursa: Mediafax)