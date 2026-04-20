Sfârșit șocant pentru un polițist de 20 de ani: A fost găsit decedat pe un teren din Tulcea, cu arma lângă el

Tânărul de 20 de ani era polițișt în cadrul IPJ Tulcea. Acesta a fost găsit pe un teren din municipiu.

Potrivit autorităților, nu există indicii cu privire la săvârșirea unei fapte penale.

„La data de 20 aprilie 2026, în jurul orei 16:55, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au fost sesizați cu privire la faptul că, pe un teren, aflat în municipiul Tulcea, a fost găsit un bărbat decedat”, informează IPJ Tulcea.

La fața locului s-au deplasat echipe operative, care au făcut cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care tânărul s-a împușcat.

Potrivit polițiștilor, cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente.

(sursa: Mediafax)