Turist din București, neechipat și fără experiență, salvat după ce s-a rătăcit pe munte

Echipa Salvamont Sibiu a intervenit aseară la Bâlea Lac pentru salvarea unui turist de 37 de ani din București, care s-a rătăcit pe munte din cauza lipsei de echipament adecvat și a experienței insuficiente în condiții de iarnă.

Potrivit lui Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu, bărbatul a plecat din zona Turnul Roșu cu intenția de a parcurge creasta, însă a greșit coborârea din Strunga Doamnei, ajungând în firul Căldării Laița pe ninsoare abundentă și ceață.

Alertat că s-a pierdut, acesta a apelat numărul unic de urgență 112. Salvamontiștii l-au găsit ușor hipotermic și l-au transportat în siguranță la baza de la Bâlea Lac.

Specialiștii atrag atenția asupra importanței echipamentului corespunzător, a cunoașterii traseelor și a condițiilor meteo și recomandă evitarea zonelor alpine în condiții de ninsoare, vânt puternic și vizibilitate redusă.

(sursa: Mediafax)