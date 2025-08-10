Turiști dispăruți pe munte, recuperați. Trei ucraineni epuizați fizic, găsiți de un cioban

'Astăzi, echipele de salvatori montani au reluat căutările pentru doi turiști români dispăruți de aseară. (...) Cei doi au fost găsiți teferi după o noapte petrecută în afara traseului marcat' a spus Dan Benga.

Tot duminică, salvamontiștii au fost alertați de un cioban aflat cu stâna în Munții Maramureșului că a găsit trei cetățeni ucraineni epuizați fizic.

'În urmă cu puțin timp, un cioban a găsit trei cetățeni ucraineni epuizați și deshidratați în zona Vârfului Poloninca. Salvamont Maramureș, împreună cu Poliția de Frontieră din sectorul Valea Vișeului au pornit spre ei pentru a-i găsi și a le acorda primul ajutor. Aceștia fiind de câteva zile prin munți, din spusele lor (...), ucrainenii sunt deshidratați, fără provizii și epuizați fizic' a precizat Dan Benga.

În acest sfârșit de săptămână, echipele Salvamont Maramureș au avut trei intervenții, toate în zona de munte.

'Weekendul acesta a fost unul solicitant pentru echipele Salvamont Maramureș. Pe lângă cele cinci apeluri de ieri, prin care turiștii cereau informații despre trasee, vreme și avertizări, salvamontiștii au intervenit în trei operațiuni de salvare. Două persoane au fost transportate la spital de echipajele SMURD și Ambulanță, iar alte trei au refuzat transportul, formațiile Baia Mare, Borșa, Cavnic și Vișeu fiind în alerta continuă în ultimele 24 ore' a precizat Dan Benga.

AGERPRES