Un bărbat de 59 de ani a murit, după ce a căzut într-un bazin cu apă

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Breasta au intervenit vineri seara după ce au fost sesizați de mama victimei care a anunțat că fiul ei ar fi căzut într-un bazin cu apă aflat pe proprietate.

La fața locului au intervenit polițiștii și pompieri din cadrul ISU Dolj care au scos bărbatul din bazinul cu apă. Echipajul a constat decesul acestuia.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, care va determina cauza exactă a morții.

(sursa: Mediafax)