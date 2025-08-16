Un bărbat de 59 de ani a murit, după ce a căzut într-un bazin cu apă

Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Breasta au intervenit vineri seara după ce au fost sesizați de mama victimei care a anunțat că fiul ei ar fi căzut într-un bazin cu apă aflat pe proprietate.
La fața locului au intervenit polițiștii și pompieri din cadrul ISU Dolj care au scos bărbatul din bazinul cu apă. Echipajul a constat decesul acestuia.
În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, care va determina cauza exactă a morții.
(sursa: Mediafax)
