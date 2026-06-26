Un monstru a violat o fetiță de 5 ani, în Dâmbovița



"Din cercetările efectuate a reieşit că la data de 21 iunie a.c., în jurul orei 15:00, în timp ce s-ar fi aflat la locuinţa unei femei, din comuna Şelaru, pentru a desfăşura activităţi gospodăreşti, ar fi abuzat-o sexual pe fiica proprietarei, în vârstă de 5 ani", precizează informarea transmisă de reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.



Conform sursei citate, fapta a fost sesizată vineri.



În urma investigaţiilor efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti, bărbatul a fost reţinut.



Ulterior, cel în cauză a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Găeşti, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile, scrie AGERPRES