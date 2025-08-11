Un șofer băut a provocat un accident cu trei răniți în Sibiu

Accidentul a avut loc în timpul nopții de duminică spre luni, în orașul Cisnădie, din județul Sibiu, la intersecția drumului DJ 106C, cu strada Aviatorilor.

Din primele cercetări, în timp ce conducea mașina pe DJ 106C, din direcția Cisnădie spre Sibiu, un bărbat în vârstă de 25 de ani, din județul Olt, a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara drumului cu autoturismul.

Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma accidentului, șoferul și doi bărbați, de 34 și 44 de ani (ambii din județul Dolj), pasageri în autoturism, au fost răniți și transportați la spital, pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au deschis un dosar de cercetare penală, în care se fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier, și luarea măsurilor legale în consecință.

(sursa: Mediafax)